António Morgado termina Corrida da Paz na segunda posição

O ciclista português António Morgado terminou hoje na segunda posição da geral a Corrida da Paz, prova da Taça das Nações de juniores, conquistando a classificação da montanha.

Após os 96,5 quilómetros da quarta e última etapa, com partida e chegada em Terezín, na República Checa, Morgado manteve o segundo lugar, a 29 segundos do vencedor, o alemão Emil Herzog, com o norueguês Jorgen Nordhagen a ser terceiro, a 35.

A última etapa foi ganha pelo italiano Federico Savino, em 2:18.21 horas, o mesmo tempo do checo Milan Kadlec e menos quatro segundos do que o estónio Romet Pajur, que encabeçou o pelotão.

Em relação aos restantes portugueses em prova, Gonçalo Tavares foi 13.º na geral e Daniel Lima terminou em 31.º, com a seleção portuguesa a fechar no quarto posto coletivo.