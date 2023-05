António Morgado segundo na etapa do Grande Prémio das Nações

Redação com Lusa

Subiu a terceiro na geral individual após a segunda etapa.

O ciclista António Morgado, a correr pela seleção portuguesa, foi segundo classificado na segunda etapa do Grande Prémio das Nações, prova pontuável para a Taça das Nações de sub-23, subindo a terceiro na geral individual.

O britânico Lukas Neurkar foi o vencedor da segunda tirada, ao cabo de 152 quilómetros entre Hatvan e Bükkszentkeresz, ao cabo de 3:46.26 horas, o mesmo tempo de Morgado, segundo, e do austríaco Alexander Hajek, terceiro.

O resultado após o primeiro dia de montanha desta prova coloca o ciclista luso em terceiro, a 51 segundos do dinamarquês Nikolaj Mengel, vencedor da primeira tirada, com Nerurkar no segundo lugar, a 47 segundos.

Entre a seleção portuguesa, Gonçalo Tavares, chefe de fila e colega de equipa de Morgado na Hagens Berman Axeon, é 29.º, com 3.06 minutos de desvantagem, enquanto Pedro Silva é 52.º, Diogo Gonçalves 67.º, José Bicho 69.º e Afonso Eulálio, que hoje integrou a fuga do dia, 110.º.

A corrida deixa a Hungria na sexta-feira, entrando na Eslováquia para a terceira etapa, que liga Levoca a Strbské Pleso em 124,4 quilómetros, com uma chegada em alto no final.