António Morgado desce para o 14.º lugar do Grande Prémio das Nações

O ciclista António Morgado, a correr pela seleção portuguesa, foi este sábado 48.º classificado na quarta etapa do Grande Prémio das Nações, prova pontuável para a Taça das Nações de sub-23, e caiu para 14.º da geral.

Durante os 129 quilómetros que ligaram Bukovina a Nowy Sacz, na Polónia, o chefe de fila português sofreu um furo e acabou por cortar a meta a 51 segundos do vencedor, o britânico Robert Donaldson, que bateu ao sprint o compatriota Lukas Nerurkar e o italiano Francesco Busatto, todos em 03:06.58 horas.

O dinamarquês Nikolaj Mengel continua a liderar a geral, com mais 31 segundos do que Lukas Nerurkar, segundo, e 41 face ao esloveno Gal Glivar, terceiro, enquanto António Morgado acabou por cair do último lugar do pódio para a 14.ª posição, a 01.32 minutos do líder.

A presença da seleção nacional completa-se com Gonçalo Tavares (14.º), Pedro Silva (58.º), José Bicho (74.º), Diogo Gonçalves (78.º) e Afonso Eulálio (84.º).

A quinta e derradeira etapa do Grande Prémio das Nações está marcada para domingo, num percurso de 145 quilómetros entre Sanok e Arlamów.