António Morgado acaba em segundo o Troféu Centre Morbihan

O ciclista português António Morgado fechou, este domingo, em segundo lugar a geral final do Troféu Centre Morbihan, para o pelotão de juniores, com a seleção portuguesa em quarto na tabela por equipas.

O domingo de prova teve uma etapa dupla, terminando com uma tirada em linha de 109,9 quilómetros, entre Buléon e Locminé, já depois de um contrarrelógio de sete quilómetros de manhã.

No crono, Morgado acabou com o oitavo melhor tempo, a 25 segundos do britânico Joshua Tarling, que venceu com um tempo de 8.32 minutos, então assumindo a liderança da geral.

À tarde, já com o chefe de fila da seleção nacional no oitavo posto, a tirada apresentou mais desafios, e António Morgado e Gonçalo Tavares até caíram, sem consequências.

O bloco luso fez a diferença, com Morgado e Rúben Rodrigues a integrarem uma fuga de 17 corredores, com os principais favoritos à vitória final, com o segundo a aumentar o ritmo para colocar o primeiro em boa posição.

Após tentar abanar os restantes, a vitória do dia chegaria mesmo para o francês Ronan Auge, que se destacou e venceu a solo, ao cabo de 2:37.53 horas, com quatro segundos de vantagem sobre o grupo, em que Morgado foi sexto.

Na geral, o belga Jens Verbrugghe foi controlando a prova e venceu, com sete segundos de vantagem para o corredor português, com o norueguês Johannes Kulset a fechar o pódio, a 20.

Com Portugal no quarto posto por equipas, Gonçalo Tavares acabou em 23.º, Daniel Lima em 38.º, Rúben Rodrigues em 58.º e Tiago Santos em 63.º.

Morgado faz segundo pela segunda vez seguida em provas da Taça das Nações, depois de ter alcançado este mesmo posto na Corrida da Paz, no início do mês, e de ter sido também vice na Gipuzkoa Klasika, em Espanha, em abril.

"Este resultado superou as expectativas que tínhamos e todos os corredores estão de parabéns. (...) Posso dizer que a equipa hoje funcionou a 100%", destacou o selecionador nacional, José Poeira, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

A seleção de juniores competirá, depois, no Tour du Pays de Vaud, entre 26 e 29 de maio, com a mesma composição.