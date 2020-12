António Carvalho até 2022 na Efapel onde vai ser chefe de fila: "Espero corresponder"

O ciclista, que foi sexto na Volta a Portugal 2020, vai ocupar o lugar de Jóni Brandão, que saiu para a W52-FC Porto

António Carvalho prolongou o contrato até 2022 com a Efapel, na qual vai desempenhar as funções de chefe de fila já a partir do próximo ano

"António Carvalho é o novo líder da equipa profissional de ciclismo Efapel, com quem assinou até 2022. Já era um dos homens fortes da Efapel, mas a partir de 2021 assume outras responsabilidades e será uma das apostas da equipa para os grandes desafios", informou a equipa de Ovar, em comunicado.

A Efapel precisava de substituir o líder devido à saída de Jóni Brandão para a W52-FC Porto, tendo anunciado na segunda-feira a contratação de Frederico Figueiredo, que foi terceiro classificado da edição especial da Volta a Portugal, na qual António Carvalho terminou no sexto lugar.

"É com muito gosto e orgulho que irei continuar a representar as cores da Efapel, sabendo da responsabilidade que tem no panorama nacional. Espero corresponder da melhor forma à confiança depositada em mim", afirmou o ciclista, de 31 anos.

A Efapel qualifica António Carvalho de "um corredor explosivo, forte e resistente e muito completo", destacando as vitórias no Grande Prémio Jornal de Notícias em 2015 e 2018 e os terceiros lugares nos Nacionais de estrada e de contrarrelógio em 2019, ano em que terminou a Volta a Portugal no quarto lugar.