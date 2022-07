António Carvalho antes da última etapa do GP Douro Internacional: "Não vai ser fácil destronar o Neves"

António Carvalho (Glassdrive-Q8) venceu este sábado a terceira etapa do Grande Prémio Douro Internacional, um contrarrelógio de 29,1 quilómetros em Resende. O ciclista de São Paio de Oleiros, que nunca tinha ganho um crono, está a 15 segundos de José Neves (W52-FC Porto), à entrada do derradeiro dia, em Lamego.

Estreia a vencedor no crono: "Quando cheguei não percebi logo que ganhei por um segundo, só depois é que verifiquei. Soube que era o melhor tempo, mas estava sempre à espera do [José] Neves, que é um bom contrarrelogista. O contrarrelógio de hoje é um pouco a cara dele. Pensava: "Será que vou fazer outra vez segundo? Será que vou fazer outra vez segundo?". Estava a contar os segundos. Quando o vi na reta da meta é que achei que já tinha ganho. É o meu primeiro contrarrelógio, é algo que me deixa muito feliz, porque tenho trabalhado bastante. Agora vou desfrutar deste momento."

Última etapa: "Se for a subida que eu penso, é uma subida longa, mas que favorece quem vai na roda. O Neves é um ciclista bastante forte. Mostrou ontem que era o mais forte na chegada ao alto. Hoje fui eu mais forte, mas amanhã não será fácil destronar o Neves, temos de ser muito sinceros. Claro que vamos dar tudo, temos o Javi Moreno e o Pedro Silva que também perto na geral. Temos de jogar as opções todas. Não é por estar em segundo que tenho de vencer, acima de tudo está o coletivo. O Rúben [Pereira] irá definir a melhor estratégia."

Traçado: "Eu até estou mais curioso para conhecer a descida do que a subida. Na subida eu sei que não consigo fazer diferenças para o Neves, que é um ciclista muito forte na alta montanha. Na descida, se for técnica, talvez consiga fazer alguma diferença. Veremos como iremos jogar comigo e com os meus colegas. Iremos dar tudo. Se vencer o Neves, vou dar-lhe os parabéns como se fosse eu a vencer. Se for o Bruno Silva ou outro ciclista, igual. O que importa é o espetáculo e o fair-play."