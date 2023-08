António Carvalho acusa vencedor da etapa: "Ele meteu-me a mão na coxa, podia ter caído"

Corredor da ABTF-Feirense acusou Daniel Babor, vencedor da etapa, de manobra perigosa já no último quilómetro, mas Colégio de Comissários nada viu de ilegal

O final em Castelo Branco não foi pacífico, com António Carvalho, da ABTF-Feirense, a lançar acusações a Daniel Babor, da Caja Rural-RGA, mal este ganhou a etapa.

O corredor de S. Paio de Oleiros explicou de seguida o que se havia passado: "O meu objetivo era terminar o mais à frente possível, para evitar ficar em cortes no pelotão. O ciclista da Caja Rural que ganhou a etapa meteu-me a mão na coxa e empurrou para trás ao passar por mim. Podia ter caído!", protestou Carvalho junto da RTP.

As imagens mostram, já no último quilómetro e antes da curva de entrada na reta da meta, Babor a tentar ganhar lugares no pelotão, passando junto às barreiras, pela direita, e realmente colocando uma mão em Carvalho para conseguir passar, reagindo este com um gesto irado.

Babor, sem colegas de equipa para ajudar, faria depois um grande sprint, furando entre vários corredores até vencer, pois quando arrancou estava na décima posição do pelotão.

"O final era perigoso e a integridade física tem de estar acima de tudo. Ele tem de refletir nos seus atos. Pediu-me desculpa, mas não aceitei. Venho de uma fratura de clavícula e estas situações ainda me afetam", completou António Carvalho.

Refira-se que o Colégio de Comissários esteve a analisar as imagens da RTP, mas concluiu não existir motivo para considerar a ação do checo da Caja Rural-RGA irregular, mantendo-o como vencedor da etapa.

