Anthon Charmig lidera Volta a Omã e Rui Costa sobe ao quarto lugar

Dinamarquês completou os 180 quilómetros entre a Universidade Sultan Qaboos e Qurayyat à frente da concorrência. Português demorou mais quatro segundos a cruzar a meta

O ciclista Anthon Charmig (Uno-X) venceu, este sábado, a terceira etapa da Volta a Omã em bicicleta, assumindo a liderança da geral, com Rui Costa (UAE Emirates) a acabar em quinto e a subir a quarto da classificação global.

Charmig, de 23 anos, cumpriu os 180 quilómetros entre a Universidade Sultan Qaboos e Qurayyat em 4:19.30 horas, à frente do checo Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert), segundo com o mesmo tempo.

O francês Élie Gesbert (Arkéa Samsic) chegou a dois segundos, em terceiro, com Rui Costa em quinto, a quatro segundos do vencedor. O português já foi segundo na geral final desta prova, em 2017, e vem de um terceiro lugar na Volta à Arábia Saudita, já esta época.

Na geral, Charmig lidera com quatro segundos de vantagem para Hirt, com Gesbert em terceiro a oito segundos e o luso em quarto, a 12. A quarta etapa mantém o perfil acidentado, no domingo, com 119,5 quilómetros entre Al Sifah e Mucat.