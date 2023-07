Annemiek van Vleuten volta a vencer no Giro e reforça liderança

Ciclista neerlandesa conquistou o terceiro triunfo na prova.

A ciclista neerlandesa Annemiek van Vleuten (Movistar) venceu a sétima etapa da Volta a Itália feminina, o seu terceiro triunfo nesta edição, e voltou a aumentar a vantagem para as perseguidoras.

Annemiek van Vleuten lançou o ataque decisivo na última subida do dia, a cerca de dois quilómetros da meta, e completou os 109,1 quilómetros, entre Albenga a Alassio, com o tempo 3:07.52 horas, com 13 segundos de vantagem para a francesa Juliette Labous (Team dsm-firmenich).

No terceiro posto chegou a italiana Gaia Realini (Lidl-Trek), a 20 segundos de Annemiek van Vleuten, que chegou ao terceiro triunfo em etapas na edição de 2023 do Giro.

Aos 40 anos, Annemiek van Vleuten está cada vez mais perto de revalidar o título na Volta a Itália e de somar o seu quarto triunfo na geral da prova, que venceu em 2022, 2019 e 2018.

A ciclista da Movistar, que vai deixar o ciclismo no final da temporada, lidera a geral com 3.56 minutos de vantagem sobre Juliette Labous, que subiu a segundo, enquanto Gaia Realini é agora terceira, a 4.25 da "maglia rosa", com Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB), que estava em segundo, a cair para quarto da geral, depois de perder mais de dois minutos na etapa de hoje.

A portuguesa Beatriz Pereira (Bizkaia Durango), única representante lusa na prova depois do abandono de Maria Martins (Fenix-Deceuninck), foi 136.ª na etapa de hoje, a 29.01 minutos, estando na geral no 140.º posto, a 2:15.56 horas.

Depois de cumprir na sexta-feira um dia de descanso, a oitava etapa, a disputar no sábado, vai ligar Nuoro a Sassari, ao longo de 125,7 quilómetros.