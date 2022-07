Annemiek van Vleuten vence Volta a Itália feminina pela terceira vez

A ciclista neerlandesa Annemiek van Vleuten (Movistar) consumou hoje o triunfo na Volta a Itália feminina, depois de vitórias também em 2018 e 2019, após a 10.ª etapa ganha pela italiana Chiara Consonni (Valcar-Travel&Service).

Consonni, de 23 anos, cumpriu os 90,5 quilómetros da 10.ª e última tirada, entre Abano Terme e Pádua, em 2:12.04 horas, batendo a compatriota Rachele Barbieri (Liv Xstra), segunda, e a norueguesa Emma Norsgaard, sua colega de equipa, no "sprint" final.

Annemiek van Vleuten, de 39 anos, chegou no pelotão para confirmar o triunfo, com 1.52 minutos de vantagem para a italiana Marta Cavalli (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope), segunda, e "largos" 5.56 para a espanhola Mavi García (UAE ADQ), terceira.

A ciclista de 39 anos continua a desafiar as expectativas e a estabelecer-se como uma das melhores de sempre no pelotão feminino, juntando um terceiro triunfo no Giro Rosa a duas Voltas a Flandres (2011 e 2021), duas Liège-Bastogne-Liège (2019 e 2022) e duas Strade Bianche (2019 e 2020), destaques entre um total de 92 triunfos profissionais.

Campeã do mundo em 2019, depois de dois títulos mundiais do crono em 2017 e 2018, foi campeã olímpica do contrarrelógio em Tóquio'2020 e venceu duas vezes o La Course, da Volta a França, esperando-se que seja uma das favoritas para o Tour inaugural, a partir de 24 de julho.

Esta época, além deste triunfo, em paralelo com a classificação dos pontos e de duas etapas, venceu a Volta à Comunidade Valenciana, a Liège-Bastogne-Liège e ainda a Omloop Het Nieuwsblad.