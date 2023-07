Annemiek van Vleuten vence Giro feminino, a sua sexta grande Volta consecutiva

Van Vleuten amplia a sua lenda com segundo triunfo consecutivo no Giro feminino.

A ciclista neerlandesa Annemiek van Vleuten (Movistar) conquistou a sua sexta grande Volta consecutiva, ao confirmar este domingo a revalidação do título na Volta a Itália feminina, na oitava e última etapa, vencida pela italiana Chiara Consonni (UAE ADQ).

A lenda do ciclismo feminino chegou integrada no pelotão no final dos 126,8 quilómetros entre Sassari e Olbia, onde Chiara Consonni se superiorizou à também neerlandesa Marianne Vos (Jumbo-Visma) e à australiana Ally Wollaston (AG Insurance-Soudal Quick-Step), respetivamente segunda e terceira na última etapa, com as mesmas 03:19:33 horas da vencedora.

Van Vleuten confirmou, assim, a revalidação do título no Giro feminino e a sua quarta vitória na geral da "corsa rosa", depois das conquistadas também em 2018 e 2019, e a sexta grande Volta consecutiva.

Aos 40 anos, a neerlandesa, que venceu as três grandes Voltas na temporada passada, está lançada para repetir o feito este ano, o seu último no pelotão. Esta época, triunfou na Vuelta pelo terceiro ano consecutivo e prepara-se para iniciar o Tour feminino, que decorre entre 23 e 30 de julho, como principal favorita.

A atual campeã mundial de fundo liderou a geral da corsa rosa do primeiro ao último dia, deixando a segunda classificada, a francesa Juliette Labous (DSM-Firmenich), a distantes 03.56 minutos. A jovem italiana Gaia Realini (Lidl-Trek), de apenas 22 anos, fecha o pódio, a 04.23, repetindo a posição que já tinha ocupado na Vuelta.

"Penso que ganhar uma geral é sempre especial, porque tens de fazê-lo juntamente com uma equipa, e eu fi-lo com diferentes equipas", enalteceu a veterana neerlandesa.

Incontestável 'rainha' do ciclismo feminino, com 103 triunfos na sua carreira, Van Vleuten apontou o Tour como o seu próximo objetivo, revelando que, após festejar hoje com as suas companheiras, irá iniciar a preparação para a prova francesa.