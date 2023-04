André Carvalho projeta "uma fuga" na clássica Paris-Roubaix

Ciclista da Cofidis diz a O JOGO estar "motivado", mas a sua principal missão na mais dura das clássicas será ajudar, este domingo, o alemão Max Walscheid

André Carvalho vai cumprir, este domingo, a segunda Paris-Roubaix da carreira. O ciclista famalicense marcou presença na edição de 2021, uma jornada marcada por condições terríveis, e ajudou Christophe Laporte, na altura, a ser sétimo.

O francês está hoje na Jumbo-Visma e a Cofidis aposta em Max Walscheid para lutar por presença no top-10 na terceira clássica Monumento da temporada de ciclismo. "Vamos proteger o Max o máximo possível e tentar meter alguém na fuga do dia", antecipa o corredor de 25 anos, ciente de que um homem escapado pode ser uma ajuda importante para proteger, mais à frente, o alemão de 29 anos, que foi 12.º na Paris-Roubaix de 2021 e ganhou em Denain em 2022, mostrando-se confortável no empedrado.

Para André Carvalho, esta convocatória é um sinal de confiança. Depois de ter estado na Volta a Flandres do passado domingo, na qual Tadej Pogacar venceu pela UAE Emirates, e com a ajuda de Rui Oliveira, também Carvalho fomenta o seu lugar na equipa de clássicas.

"Estou em boa forma. Numa corrida como Roubaix é preciso sorte. Vou fazer por ajudar a equipa no que me for pedido e tentar ir o mais longe possível. Estou muito motivado", disse a O JOGO.

Esta temporada, André Carvalho já cumpriu cinco clássicas na Bélgica e somará em Roubaix o quinto dia a correr em França. Outrora quinto classificado na prova de esperanças, em 2019, o português lutará para chegar ao velódromo, em Roubaix, o que não conseguiu em 2021.