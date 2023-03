André Carvalho foi 23.º no Vale do Loire, conquistado por Rory Townsend

Redação com Lusa

Rory Townsend vence ao sprint no Vale do Loire e André Carvalho foi 23.º.

O ciclista irlandês Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke) venceu, este domingo, ao sprint a La Roue Tourangelle Centro Vale do Loire - Troféu Paris Vale do Loire, que o português André Carvalho (Cofidis) terminou no 23.º lugar.

Rory Townsend concluiu os 202 quilómetros do trajeto entre Chambray-lès-Tours e Tours em 4:53.16 horas, à média de 41,328 km/h, e impôs-se sobre a linha da meta ao belga Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty), segundo, e ao francês Pierre Barbier (Nantes Atlantique), terceiro.

André Carvalho cortou a linha de chegada na 23.ª posição, integrado num vasto pelotão, que chegou com o mesmo tempo do vencedor.