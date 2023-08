André Carvalho carimba a Vuelta mais portuguesa do século

Vai ser a primeira Grande Volta para o atleta da Cofidis

André Carvalho, atleta da Cofidis, foi convocado para a Volta a Espanha. O ciclista natural de Penafiel integra o conjunto francês para a prova de três semanas que fecha as Grandes Voltas do ano.

É mesmo a primeira participação do atleta português em Grandes Voltas e uma boa plataforma de afirmação, sendo que o seu contrato, que expira no final do ano, ainda não foi renovado.

Com esta confirmação, é caso para dizer que Portugal está em peso no país vizinho, já que serão sete os ciclistas lusos na competição. Além de André Carvalho, a Movistar tinha incluído os dois portugueses Ruben Guerreiro e Nelson Oliveira, a UAE Emirates leva João Almeida à luta pelo pódio ladeado pelos irmãos Rui e Ivo Oliveira. Rui Costa, da Intermarché-Circus-Wanty completa o lote de portugueses.

É, assim, o maior delegação nacional do século XXI, superando os seis ciclistas que estiveram a correr na Volta a Espanha em 2012 e 2015.