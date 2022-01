Amy Pieters vai ser transportada para os Países Baixos após queda

Redação com Lusa

A ciclista neerlandesa Amy Pieters (SD Worx), campeã dos Países Baixos de fundo, será transportada na quinta-feira para o seu país, para prosseguir o tratamento médico após uma queda que a deixou inconsciente, anunciou hoje a equipa.

A queda ocorreu em Espanha no dia 23 de dezembro de 2021 e obrigou mesmo a uma intervenção cirúrgica para aliviar a pressão sobre o cérebro da corredora, de 30 anos, quando estava concentrada com a equipa de pista.

Três vezes campeã do mundo de madison, Pieters prosseguirá o tratamento no seu país após o transporte, de avião, quando já se encontra a "respirar de forma independente e com baixa sedação".

"A situação está estável, ainda que sem alterações, e os médicos só poderão ter uma primeira impressão das consequências da queda quando a ciclista acordar", pode ler-se no comunicado da SD Worx.