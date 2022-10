Américo Silva volta ao ativo para dirigir o Louletano

Cascais, 10/07/2019 - O antigo ciclista Américo Silva posa para a fotografia com o Troféu do Grande Prémio Joaquim Agostinho 1987, para a rubrica Património Nacional do JN. (Carlos Manuel Martins/Global Imagens)

Antigo técnico da equipa Efapel e Liberty regressa ao ciclismo. Contte renova e Daniel Viegas é reforço

Américo Silva vai ser a grande novidade do Aviludo-Louletano para 2023. O antigo ciclista internacional está de regresso à direção de uma equipa, assumindo as funções que eram, de longa data, de Jorge Piedade. Sabe O JOGO que o anterior diretor-desportivo manifestou intenção de fazer uma pausa na longa carreira que já leva.

Já Américo Silva tinha saído da Efapel em 2019, estrutura hoje denominada Glassdrive, rescindindo por mútuo acordo. Esteve nessa formação quatro épocas, tendo liderado antes a Liberty Seguros, formação que acabou por suspeitas de doping, em 2009.

Agora com 58 anos, o diretor-desportivo teve uma longa e bem sucedida carreira como ciclista, sobretudo em equipas espanholas, e confirmou estar em "negociações bastante avançadas com o manager Tony do Adro", depois de O JOGO ter noticiado o seu regresso com o Aviludo-Louletano.

Na estrutura algarvia ficará o principal sprinter, Tomas Contte, argentino que se assumiu como candidato a ganhar provas mais planas do calendário português. Em 2021 venceu o Abimota e em 2022 dominou ao sprint no Grande Prémio Jornal de Notícias, conquistando três etapas.

Para o Louletano chegará Daniel Viegas, corredor que terá, ao que O JOGO apurou, um papel de destaque e não apenas de trabalho, como fora apanágio nos últimos anos.

Viegas cumpriu as últimas quatro épocas na espanhola Eolo Kometa e procura agora mostrar as credenciais que o deram como um dos mais promissores desde a formação. Aos 24 anos quererá assumir a liderança da formação em várias provas por etapas e comprovar as qualidades de trepador que o equiparavam a João Almeida nos escalões jovens.