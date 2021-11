Amaro Antunes: "Vitória frente ao V. Guimarães, Dragão de Ouro... Só coisas boas"

Ciclista da W52-FC Porto repetiu o triunfo na Volta a Portugal deste ano e recebeu o Dragão de Ouro de Atleta do Ano

Dois dias depois de ter celebrado o 31.º aniversário, Amaro Antunes será distinguido com a estatueta de Atleta do Ano FC Porto na Gala dos Dragões de Ouro, que se realiza esta noite, no Estádio do Dragão.

Dragão de Ouro como presente de aniversário: "Sim, claro que sim. Acaba por ser um acréscimo e acabo por festejar até mais tempo. Desde o meu aniversário que só têm sido coisas boas: primeiro a vitória de ontem [com o V. Guimarães] e, hoje, receber o Dragão de Ouro. É algo que jamais esquecerei".

Reconhecimento: "Acaba por ser muito gratificante para mim receber este prémio, porque, como já disse várias vezes, nunca o escondi, sou portista de gema e, de facto, sentir o reconhecimento do meu clube do coração é gratificante e dá-me muito mais força para o futuro".

Dragão de ouro: "Já tenho um lugar na minha sala para o colocar, para olhar para ele todos os dias e para que todas as visitas que venham a minha casa olhem para ele. Sendo portistas ou não, terão de olhar sempre para ele".