Amaro Antunes: "Se calhar, em Viseu vamos dizer porque fizemos aquilo..."

Declarações de Amaro Antunes após a oitava etapa da Volta a Portugal, após a qual vestiu a camisola amarela.

Liderança: "[A amarela] era o objetivo. Foi com esse objetivo que eu e a equipa viemos para a Volta a Portugal. Esta camisola, tenho vindo a dizer, dá uma força extra e, de facto, cheguei lá. Tenho-a em minha posse. A equipa hoje mostrou o verdadeiro ADN do FC Porto, fizemos uma corrida, na minha opinião, perfeita. Estamos na frente, estamos de amarelo e faltam dois dias duros, mas que iremos encarar com bastante foco e muito querer."

Críticas: "É normal, são situações que acontecem. Esta equipa habituou os adeptos a estar sempre na frente. Este ano, a corrida tem sido algo descontrolada no sentido do camisola amarela, porque da nossa parte temos as coisas bem definidas. Ainda ontem [quinta-feira] saímos com uma estratégia e, se calhar, em Viseu vamos dizer porque fizemos aquilo. Ou seja, as coisas vão acontecendo."

Estratégia: "Esta Volta tem sido algo desgastante para todos, mas penso que a nossa estratégia está a começar a dar os frutos. O objetivo só termina em Viseu e esperamos que em Viseu possamos erguer os braços com esta camisola. Se analisarmos as coisas, o contrarrelógio no final da Volta muda muito [na geral]. Se formos ver o ano passado, o tempo foi idêntico, o [Alejandro] Marque não me ganhou tempo. Inclusive, em 2017, [no contrarrelógio de Viseu] os tempos também foram muito parecidos".