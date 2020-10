Amaro Antunes: "Receber aquele abraço de Pinto da Costa foi extraordinário"

Amaro Antunes (W52-FC Porto), vencedor da Volta a Portugal'2021, foi homenageado por Marcelo Rebelo de Sousa este sábado

A homenagem: "Vencer esta Volta a Portugal foi muito importante, ser homenageado pelo Presidente da República é um momento marcante. Foi um momento difícil, mas foi possível realizar a Volta a Portugal. As pessoas vieram para a estrada de forma controlada, desligadas desta pandemia. Vencer foi de facto especial"

Muitos estágios: "Foi um ano extremamente difícil, mais no aspeto psicológico do que físico. Aliás, foi o ano em que estagiei mais em altitude, até pela indefinição. Realizei quatro estágios e sempre com a indefinição de haver ou não Volta. Mas, no fim foi um ano brilhante"

O papel da federação: "Parabéns à federação pelo enorme esforço que fez ao colocar a Volta na estrada. Sem Volta teria sido um ano muito mau para as equipas portuguesas. E agradecer também à minha equipa e aos patrocinadores que não nos deixaram ficar mal"

Adepto do FC Porto: "Isso é outro motivo de orgulho. Poder representar o clube de coração, poder vencer a Volta pelo clube de coração e ganhar o penta para o FC Porto.... Os adeptos têm sido ótimos no apoio e o presidente Pinto da Cista tem estado sempre presente. Deu-nos força extra. Poder contar com ele na meta, ouvir as palavras e receber aquele abraço foi extraordinário. Só mostra que o FC Porto é um grande clube"

W52-FC Porto ou estrangeiro: "Neste estou ainda muito focado na vitória na Volta e ainda estou a assimilar tudo isto. É toda uma nova realidade. Quase nem tempo me sobra para pensar no futuro. Quando puder vou sentar-me e relaxar. Não tenho nada decidido"