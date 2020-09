Amaro Antunes: "O super Ricardo quase que me trouxe ao colo"

Vencedor da etapa no alto da Senhora da Graça e líder da geral individual deixa rasgados elogios ao trabalho de Ricardo Mestre.

Elogios a Ricardo Mestre: "A nossa tática saiu na perfeição. Arranquei na penúltima subida, onde tinha de gerir bem as forças. O Frederico queria um ritmo mais elevado, mas eu tinha de gerir a potência para chegar ao alto da Senhora da Graça com poder. O super Ricardo [Mestre] fez um trabalho soberbo, quase que me trouxe ao colo. Depois deixei todas as minhas forças em nome desta excelente equipa".

Triunfo pensado: "Acima de tudo, foi uma vitória pensada, uma tática do nosso diretor [Nuno Ribeiro]. Tínhamos de jogar as nossas cartadas. Sabíamos que tínhamos a hipótese de fazer alguma diferença nesta etapa. Felizmente, as coisas correram bem, agora é defender a amarela".

Vencedor? "Até chegarmos a Lisboa nada é certo, a Volta a Portugal acaba de iniciar agora. Temos ainda algumas etapas importantes pela frente. Agora, é descansar bem, centrarmo-nos no nosso objetivo e irmos dia a dia. Amanhã será outro dia".

Sensação: "Sentimento é algo de muito especial. Estou muito orgulhoso de conseguir a vitória e vestir a amarela pela primeira vez na Volta a Portugal."