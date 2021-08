Amaro Antunes, da W52-FC Porto, é o grande vencedor da Volta a Portugal 2021

Contrarrelógio em Viseu consagrou o algarvio da W52-FC Porto como bivencedor da Volta. Rafael Reis venceu etapa pela quarta vez

Amaro Antunes, da W52-FC Porto, repetiu o triunfo na Volta a Portugal ao conseguir o quarto tempo no contrarrelógio de Viseu, ganho por Rafael Reis, da Efapel.

Mauricio Moreira, também da Efapel, foi prejudicado por uma queda, mas mesmo assim foi segundo no crono e na classificação geral.

O algarvio que no ano passado fizera a festa em Lisboa completou a 82.ª Volta em 39h39m33s, deixando Mauricio Moreira a 10 segundos.

O terceiro foi Alejandro Marque, da Atum General-Tavira, a 1m23s, e o quarto Jóni Brandão, da W52-FC Porto, a 1m36s. Na quinta posição terminou Frederico Figueiredo, da Efapel, a 2m04s.

O contrarrelógio de Viseu foi tão emocionante como toda a restante corrida, pois o uruguaio da Efapel arrancou a toda a velocidade e no primeiro ponto de cronometragem intermédio era o mais rápido, tendo já então recuperado 19 segundos em relação a Amaro Antunes.

Tudo indicava que Moreira estava capaz de tirar a camisola amarela ao algarvio da W52-FC Porto quando, ao entrar numa curva demasiado depressa, não conseguiu controlar a "cabra" e tombou desamparado na berma. Embora recuperando depressa, na contagem seguinte já só tinha 14 segundos ganhos ao líder da Volta, quando necessitava de o superar por 42s.

Até ao final, e com Amaro Antunes a também andar a um ritmo infernal - fez menos 59 segundos do que em 2017, no mesmo trajeto - percebeu-se que a Volta era mais uma vez da W52-FC Porto, com o algarvio a entrar no último quilómetro já incentivado pela buzina do carro da equipa, que festejava o triunfo.

Amaro Antunes, algarvio de 30 anos, passou a contar com três Voltas a Portugal no seu currículo, pois além da edição de 2020 também lhe foi atribuída a de 2017, por desclassificação do então seu colega Raúl Alarcón.