Amaro Antunes: "A minha filha dirá um dia que o pai ganhou "N" Voltas a Portugal"

Buzina do carro e colegas de braços no ar "disseram" a Amaro Antunes que tinha ganho a Volta a Portugal. A festa foi um libertar de tensões

Amaro Antunes elogia o rival Mauricio Moreira, mas mais do que repisar a queda que afetou o corredor da Efapel preferiu falar dos colegas. E de mais francesinhas...

No contrarrelógio de Viseu fez melhor 59 segundos do que em 2017, mas isso podia não ter chegado. Era possível melhorar mais?

-Arranquei a dar tudo e cheguei no limite. Tinha indicações para poder gerir o tempo. Tínhamos várias pessoas em pontos intermédios, mas na realidade foi um contrarrelógio de muito sofrimento. Foi sempre a dar tudo e chegar exausto. Mas sinto-me realizado, foi um dia perfeito, o da consagração. Tenho de agradecer aos meus colegas. Fui eu a vestir de amarelo, mas camisola teve o esforço de todos. A forma emotiva como festejamos foi para libertar a tensão que existia, pois trabalhamos e demos tudo na estrada para chegar aquela vitória.