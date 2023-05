"Almeida já mostrou que pode lutar pelo Giro. Tem toda a equipa à disposição"

Almeida é um dos nomes fortes do Giro de 2023

Palavras de Diego Ulissi, experiente ciclista italiano da UAE Emirates.

Diego Ulissi é um dos principais nomes da equipa UAE Emirates na ajuda a João Almeida, ciclista português que participa no Giro com ambições altas. O ciclista italiano, em declarações ao jornal Marca, admite que pisca o olho à vitória de uma etapa, mas mostra-se concentrado no auxílio a Almeida.

"Estou aqui para ajudar o João, depois vamos ver etapa a etapa se há boas chances para mim. Sei que estou em boas condições. Não conheço o percurso perfeitamente, mas aqui no Giro sempre tem pelo menos quatro ou cinco etapas que podem ser boas para as minhas características. Mas estou, sinceramente, mais focado no João, para que ele consiga o pódio que perdeu no ano passado", declarou experiente corredor de 38 anos.

"Almeida já mostrou que pode lutar para vencer esta prova. Tem toda a equipa à sua disposição, por isso juntos vamos ajudá-lo a consegui-lo", vincou.

Após quatro etapas, o corredor de A-dos-Francos é quarto na geral individual, a um minuto do líder Andreas Leknessund.