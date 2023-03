Almeida e a subida ao terceiro lugar do Tirreno-Adriático: "É uma boa motivação"

Redação com Lusa

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) venceu esta quinta-feira a quarta etapa do Tirreno-Adriático, erguendo os braços na sua primeira competição em seis meses, com o ciclista português João Almeida (UAE Emirates) a subir ao terceiro lugar da geral.

João Almeida cortou a meta no oitavo posto, com o mesmo tempo do vencedor, e ascendeu a terceiro da geral, agora liderada pelo alemão Lennard Kämna. O ciclista da BORA-hansgrohe tem seis segundos de vantagem sobre Roglic, que "saltou" nove posições e é segundo, e oito sobre o campeão nacional de fundo.

"Hoje, o dia foi duro e também muito longo... A equipa fez um trabalho fenomenal, penso que podemos estar satisfeitos. É uma boa motivação para as próximas etapas", resumiu Almeida, assumindo que o seu objetivo e da equipa é discutir a vitória final.