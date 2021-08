"Algumas equipas não queriam ganhar a Volta, queriam que a W52-FC Porto perdesse"

Nuno Ribeiro, diretor-desportivo da W52-FC Porto, considera que a equipa teve de enfrentar uma problema extra na edição de 2021 da Volta a Portugal

Para Nuno Ribeiro, diretor-desportivo da W52-FC Porto, estrtutura que venceu a Volta a Portuga pelo sexto ano consecutivo - a somar às três entre 2013 e 2015, antes ainda da chegada do clube azul e branco -, a edição de 2021 da Grandíssima foi em tudo diferente das anteriores.

"Tivemos um contratempo porque boa parte das equipas, não digo todas, não queria lutar pela vitória, mas sim que nós perdêssemos a Volta", disse Nuno Ribeiro, entrevistado pelo Porto Canal.

"Tornou-se mais difícil ao longo dos diasde competição. Acreditámos sempre na vitória e foi com esse foco que trabalhámos até final. Ao fim de tantos anos de vitórias, o segundo lugar não era o pretendido. Enquanto equipa, clube, a mística do FC Porto é ganhar, lutar contra tudo e contra todos, como em qualquer outra modalidade, no futebol... e isso está a passar-se no ciclismo", concluiu.