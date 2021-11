Alejandro Valverde renova com Movistar para cumprir última época no ciclismo

O ciclista espanhol Alejandro Valverde, de 41 anos, renovou contrato com a Movistar, cumprindo aquela que será a sua última época em 2022, informou esta quarta-feira a equipa espanhola, através de um vídeo publicado nas redes sociais.

"A última bala" é o título escolhido para anunciar a continuidade do espanhol, com narração que lembra o título mundial de 2018, num palmarés profissional desde 2002, no qual conta com 130 vitórias.

Depois de meses de incerteza, devido a uma fratura na clavícula sofrida na Volta à Espanha - prova que conquistou em 2009 -, "Bala", alcunha pelo qual é conhecido, optou pela continuidade no pelotão profissional, cumprindo a próxima época com o dorsal 19.

Na Movistar, o ciclista tem como companheiro de equipa o português Nélson Oliveira.