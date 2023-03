Alejandro Valverde na segunda edição do Porto Gaia Granfondo

Espanhol sucede ao compatriota Miguel Indurain como cabeça de cartaz na prova organizada por Cândido Barbosa, que irá para a estrada, entre Porto e Gaia, a 2 de abril

Depois de Miguel Indurain, no ano de estreia, a segunda edição do Porto Gaia Granfondo, no dia 2 de abril, vai contar com a presença de outro nome grande do ciclismo mundial, o espanhol Alejandro Valverde.

Natural de Múrcia, onde nasceu a 25 de abril de 1980, Valverde completou 21 épocas como profissional até terminar a carreira em outubro de 2022, aos 42 anos.

Com 130 vitórias no palmarés, incluindo um título de Campeão do Mundo de Fundo em 2018 e um triunfo na Vuelta de 2009, Alejandro Valverde é um dos mais respeitados ciclistas do pelotão internacional, inspirando diversos atletas com as performances e a sua simpatia.

"Estou bastante feliz por poder voltar a Portugal e partilhar um dia bonito com os muitos aficionados locais desta modalidade. Tenho ouvido as melhores reações sobre o Porto Gaia Granfondo, quer sobre o percurso e organização, quer sobre a enorme paixão com que vivem o ciclismo nesta zona do país", diz Alejandro Valverde. "Estou, sinceramente, ansioso pela chegada do dia 2 de abril para poder desfrutar desta prova na companhia de todos. Espero-vos no Porto!", prossegue.

Do palmarés do espanhol constam ainda cinco participações olímpicas, o terceiro lugar no Tour de 2015 e no Giro de 2016, além de líder final do ranking UCI em 2006, 2008, 2014, 2015 e 2018. Foi, também, quádruplo vencedor da Liège-Bastogne-Liège e quíntuplo da Flèche Wallone, tendo ganho dois Critérios do Dauphiné (2008 e 2009) e quatro vitórias em etapas no Tour.

Cândido Barbosa é um organizador feliz

"É uma honra enorme podermos contar com a presença de uma figura tão carismática como o Alejandro Valverde na nossa prova. Apesar de ter ainda uma agenda muito preenchida, aceitou de pronto o nosso repto e vai juntar-se ao pelotão, envergando o dorsal nº 1, cumprindo um dos percursos desta segunda edição do Porto Gaia Granfondo", referiu Cândido Barbosa, o principal mentor e organizador desta prova, depois uma carreira no ciclismo marcada por mais de uma centena de triunfos, 25 dos quais em etapas da Volta a Portugal.

Tal como na edição de estreia, realizada em março do ano passado, o Porto Gaia Granfondo propõe três distâncias para os participantes, com diferentes designações e quilometragens: o Minifondo, com o percurso mais curto, numa extensão de 58,3 km; o Mediofondo, que apresenta o percurso intermédio, num total de 103,6 km; e o Granfondo, o mais extenso e exigente dos três, com 160,3 km.

Além das cidades do Porto (partida) e de Vila Nova de Gaia (chegada), os participantes vão ainda cruzar mais seis concelhos da região Norte: Gondomar, Penafiel, Castelo de Paiva, Cinfães, Arouca e Santa Maria da Feira.