Alejandro Marque, após perder a amarela: "Os adversários estão atrás de mim..."

Declarações de Alejandro Marque (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel), agora segundo classificado da Volta a Portugal

Sobre a etapa: "A verdade é que os adversários deram muita luta logo depois da partida e nós não tínhamos tanto interesse em controlar a corrida. São só quatro para trabalhar e hoje fizeram mais um trabalho espetacular. Tivemos a ajuda da Movistar, a quem também convinha diminuir a diferença da fuga. Foi um bom aliado, em dia de muito calor e numa etapa muita desgatstante. Esta é uma Volta muito apertada, muito bonita e temos de reservar as pernas."

O que falta: "Estou na luta pela geral, estou em segundo, a 28 segundos do primeiro, e os adversários estão atrás de mim. Se não me tirarem destes lugares cimeiros, irei lutar até ao fim. Já tivemos a cereja no topo do bolo [vitória na Torre e camisola amarela]. O que vier a partir de agora será bom."

Larouco e Senhora da Graça: "Por que não acreditar que estarei bem até final? Tenho ido naquele ritmo que faz diferenças. Teremos montanhas muito duras, como o Larouco e todo o dia da etapa da Senhora da Graça e vamos tentar estar lá, na luta e o melhor posicionados que conseguirmos".