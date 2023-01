Ainda a morte de Davide Rebellin: "O camião foi apenas fotografado..."

Motorista que atropelou mortalmente o ciclista italiano sem qualquer medida de restrição.

O italiano Davide Rebellin morreu no passado dia 30 de novembro após ter sido atropelado por um camião nas proximidades do município de Montebello Vicentino, e, apesar de identificado, o condutor da viatura continua sem qualquer restrição.

"Neste momento, que eu saiba, o meu cliente está apenas sob investigação, sem nenhuma medida", afirmou o o advogado ao diário Il Giornale di Vicenza.

"Tanto quanto sei, o veículo foi simplesmente fotografado pela polícia alemã, mas nada mais. O camião nunca foi apreendido", continuou. "Penso que a detenção é uma possibilidade que deve ser eliminada. Mas vamos ver. Só posso dizer que de momento não tenho notícias de medidas contra Rieke", rematou.

O camionista de 50 anos de idade estava plenamente consciente da gravidade dos factos quando saiu do veículo e voltou imediatamente para continuar o seu caminho, de acordo com o Ministério Público de Vincenza, graças a testemunhos de pessoas que vieram em auxílio do ciclista no momento em que ele foi atropelado.

Graças a imagens de uma câmara de segurança, o veículo foi identificado e, com a colaboração da Agência Fiscal e do Centro de Cooperação Policial de Itália, Áustria e Eslovénia, descobriu-se que pertencia a uma empresa de entregas alemã que tinha no seu pessoal um motorista que se encontrava em Itália a trabalhar a 30 de novembro, informou o Ministério Público num comunicado.

Davide RebellIn, de 51 anos, foi o primeiro a arrebatar as três clássicas das Ardenas no mesmo ano, tinha encerrado a sua carreira em outubro, após ter competido a nível profissional durante três décadas.

Além de mais duas vitórias na Flèche Wallonne (2007 e 2009), Davide Rebellin também se impôs na Züri-Metzgete e na clássica de San Sebastián (ambas em 1997) e no Giro dell"Emilia (2006 e 2014).

Davide Rebellin ganhou ainda corridas por etapas, tais como Tirreno-Adriático (2001) e Paris-Nice (2008), e uma etapa da Volta a Itália (1996), passando duas vezes pela Volta ao Algarve (sexto em 2006 e quarto em 2007) e uma na Volta a Portugal (27.º em 2017).