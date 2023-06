Afonso Eulálio fecha Corrida da Paz no sétimo lugar, Portugal vence por equipas

O triunfo coletivo na geral final por seleções permitiu a Portugal ser quinto no ranking da Taça das Nações sub-23 e garantir desde logo a presença na Volta a França do Futuro.

O ciclista português Afonso Eulálio acabou este domingo a Corrida da Paz, prova da Taça das Nações sub-23, na sétima posição da geral final, com a Seleção Nacional a vencer por equipas.

Eulálio conseguiu a melhor posição da história de Portugal na prova, com um sétimo posto, a 37 segundos do campeão, o francês Antoine Huby, que triunfou com quatro segundos de vantagem para o dinamarquês Simon Dalby, segundo, e 18 para o italiano Davide de Cassan, terceiro.

Além do destaque individual do chefe de fila, que fechou em 22.º a terceira e última tirada, discutida ao sprint em Jeseník, após 166,1 quilómetros, também Gonçalo Tavares ficou bem colocado, no 11.º posto final, a 1.03 minutos do vencedor.

Duarte Domingues foi 13.º, a 1.11, Alexandre Montez 17.º, a 2.23, e Lucas Lopes acabou em 55.º, a 24.30, após um dia que levou ao abandono de Daniel Lima.

O triunfo coletivo na geral final por seleções permitiu a Portugal ser quinto no ranking da Taça das Nações sub-23 e garantir desde logo a presença na Volta a França do Futuro, mais importante corrida deste escalão etário.