Afonso Eulálio é terceiro na etapa rainha da Corrida da Paz e sobe a sétimo

Prova checa da Taça das Nações de sub-23.

O ciclista português Afonso Eulálio foi o terceiro classificado na segunda etapa da Corrida da Paz e subiu ao sétimo lugar da geral da prova checa da Taça das Nações de sub-23.

Na etapa rainha da Corrida da Paz, o campeão nacional de fundo sub-23 foi terceiro, a três segundos do vencedor, o dinamarquês Simon Dalby, que cumpriu os 129,1 quilómetros, entre Bruntál e Cervenohorské Sedlo, em 03:28.19 horas. O francês Antoine Huby foi segundo, com o mesmo tempo de Dalby, e subiu à liderança da geral.

A segunda etapa, com quatro contagens de montanha, a última das quais a coincidir com a meta, convidava aos ataques, o que aconteceu logo nas primeiras duas subidas, em que se destacaram o italiano Simone Raccani e o novo camisola amarela.

Atrás formou-se um grupo perseguidor de 13 unidades, no qual Portugal colocou Afonso Eulálio, Duarte Domingues e Gonçalo Tavares. "Endurecemos a corrida para apanhar os dois da frente, mas também para que os corredores de trás não voltassem a entrar na frente da corrida", explicou o selecionador nacional, José Poeira, citado em comunicado da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

Na subida final sucederam-se os ataques, com o mais forte a ser Simon Dalby, que venceria a etapa. Afonso Eulálio foi respondendo da melhor forma às movimentações, mas foi ultrapassado na fase final por Antoine Huby, que, apesar do esforço do ataque inglório na ascensão anterior, conseguiu o segundo lugar na etapa.

Gonçalo Tavares e Duarte Domingues gastaram mais 53 segundos do que o vencedor, cortando a meta na 12.ª e 13.ª posições, respetivamente. Alexandre Montez foi 20.º, a 02.11 minutos, Lucas Lopes foi 33.º, a 05.04, e Daniel Lima fechou a representação nacional, no posto 103, a 20.16.

Feitas as contas, Portugal, que lidera a geral por equipas, passou a contar com um corredor no "top 10" e três no "top 15" da geral, que é liderada por Antoine Huby, embora com o mesmo tempo de Simon Dalby, e que tem o italiano Davide de Cassan na terceira posição, a 14 segundos.

Afonso Eulálio subiu ao sétimo lugar, a 33 segundos do camisola amarela, com Tavares a ser agora 11.º, a 59, e Domingues 13.º, a 01.07 minutos. Seguem-se Alexandre Montez (18.º a 02.19), Lucas Lopes (31.º a 05.11) e Daniel Lima (81.º a 20.30).

A Corrida da Paz termina no domingo, com a última etapa a ter partida e chegada em Jeseník e a cumprir 166,1 quilómetros de sobe e desce.