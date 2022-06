Afonso Eulálio é o novo campeão nacional de fundo de ciclismo de sub-23

Nos últimos quilómetros, Afonso Eulálio conseguiu chegar à frente da corrida, seguindo com Afonso Silva até à meta.

O ciclista Afonso Eulálio (Glassdrive-Q8-Anicolor) sagrou-se campeão nacional de fundo de sub-23, impondo-se ao sprint a Afonso Silva (Kelly-Simoldes-UDO), nos Nacionais a decorrer em Mogadouro, em Bragança.

À terceira passagem pela meta, com 65 quilómetros dos 132,2 do percurso cumpridos, já não existia um pelotão propriamente dito, com Afonso Silva (Kelly-Simoldes-UDO) a destacar-se e a tomar o lugar do seu colega Diogo Narciso na frente da corrida.

Na penúltima passagem pela meta, a cerca de 20 quilómetros do final da prova, vários corredores foram perdendo o contacto com os grupos em que se encontravam, ficando Afonso Silva ainda na frente, com Afonso Eulálio (Glassdrive-Q8-Anicolor) a 45 segundos, João Silva e Lucas Lopes (Caja Rural-Alea) a um minuto.

Nos últimos quilómetros, Afonso Eulálio conseguiu chegar à frente da corrida, seguindo com Afonso Silva até à meta.

A vitória seria discutida ao sprint, com Afonso Eulálio a superiorizar-se e a cortar a meta em primeiro lugar, conquistando a camisola de campeão nacional de fundo. Afonso Silva foi segundo e João Medeiros (LA Alumínios-LA Sport), que seguia num dos grupos intermédios, fechou o pódio na terceira posição a 10 segundos do vencedor.

O Campeonato Nacional de Estrada prossegue domingo com as provas de fundo de paraciclismo, a começar pelas 9h00, e fecham com a de elite masculina, às 11h30.