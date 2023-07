Afonso Eulálio alcança top-5 contra nível World Tour

Ciclista português realizou um brilharete em Ordizia, sendo quinto perante enorme concorrência. UAE ganhou com Marc Hirschi

Afonso Eulálio somou esta terça-feira um resultado importante para a sua carreira como ciclista profissional. Entre equipas de World Tour, o atleta da ABTF Betão-Feirense foi quinto classificado na prova de um dia em Ordizia. Na edição 100 da Villafranca Ordizia Clássica, o atleta de 21 anos sprintou e foi o terceiro melhor do seu grupo. A vitória para Marc Hirschi, que deu à UAE Emirates a 44.ª vitória da temporada.

O suíço tem estado a trabalhar em altitude com João Almeida e logrou um bom regresso à competição, batendo Ben Healy, da EF. Juan Ayuso, pódio na última Vuelta e co-líder com Almeida na próxima Grande Volta, foi terceiro classificado hoje. Caiu e gerou até alguma preocupação. No entanto, a equipa disse ao jornal "AS" que o ciclista catalão estava "bem" e apenas "dorido num cotovelo", despreocupando quem pudesse pensar em lesão impeditiva para a Vuelta.

Joaquim Silva, da Efapel, em preparação para a Volta a Portugal, foi 23.º, a 32 segundos do vencedor. Na UAE Emirates também Rui Oliveira voltou à competição. Não terminou a corrida.