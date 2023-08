Adrian Bustamante vence em Fafe e Stussi mantém amarela antes da Senhora da Graça

Suíço continua com 28 segundos de vantagem sobre Artem Nych (Glassdrive-Q8)

Adrian Bustamante (Kelly-Simoldes-UDO) foi esta sexta-feira o vencedor da oitava etapa da Volta a Portugal, entre Boticas e Fafe.

O colombiano impôs-se num grupo de quatro atletas que chegou junto à meta - James Whelan (Glassdrive-Q8), Mikel Iturria (Euskatel-Euskadi) e Luis Ángel Maté (Euskatel-Euskadi) - já depois de a fuga do dia, com Whelan e Antonio Soto (Euskatel-Euskadi) se ter desfeito, a cinco quilómetros do final, após a passagem pelo "sterrato" de Fafe.

A camisola amarela mantém-se na posse do suíço Colin Stussi (Team Vorarlberg), com 28 segundos de vantagem sobre Artem Nych (Glassdrive-Q8), sendo sábado dia de subida à Senhora da Graça, um dos momentos que promete decidir a 84.ª edição.