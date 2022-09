Adeptos de Van der Poel baixam cotação do hotel australiano

Como retaliação, após o incidente da estrela neerlandesa com duas adolescentes, dezenas de adeptos estão cotar o hotel com uma estrela e críticas arrasadoras.

O hotel em Sydney, Austrália, onde a seleção de ciclismo dos Países Baixos esteve alojada está a sofrer uma quebra súbita na cotação que lhe é atribuída pelo Google, devido a notas mínimas que têm sido atribuídas por adeptos de Mathieu van der Poel, a estrela que esteve presa devido a um conflito com duas adolescentes que bateram repetidamente na porta do seu quarto.

MVDP, como é conhecido, esteve preso na noite anterior ao Campeonato do Mundo, depois de ter sido apresentada uma queixa por ter empurrado as duas jovens, de 13 e 14 anos, que não o deixavam dormir. Uma caiu e a outra embateu na parede, arranhando o braço. O corredor só regressou da esquadra às 4h00 e desistiu no Mundial após os primeiros quilómetros. Um tribunal australiano multou-o e proibiu-o de entrar no país durante três anos.

Os adeptos neerlandeses, como retaliação, começaram hoje a cotar o hotel com uma estrela, fazendo disparar as avaliações negativas para 35% e a média da unidade descer para 3,1 pontos.

Além da má pontuação, as críticas também são arrasadoras e algumas caprichando pelo humor. Alguns exemplos:

"Um pesadelo, staff que não ajuda e barulho toda a noite, vá para outro lado se quiser dormir"; "Barulhento e mau serviço"; "Muitas crianças barulhentas, especialmente à noite e no sétimo andar. Até a polícia me bateu à porta às 4 da manhã"; "Hotel terrível, não é sítio para se ter uma boa noite de sono"; "É melhor passar a noite na cadeia do que neste hotel".