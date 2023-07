Adam Yates: "Não tive nenhum azar, nenhuma doença, por isso estou feliz"

Redação com Lusa

Aos 30 anos, Adam Yates vai subir pela primeira vez, no domingo, ao pódio final de uma grande Volta, depois de ter sido quarto no Tour2016 e na Vuelta2021.

Adam Yates revelou-se um pouco desiludido por a UAE Emirates não ter vencido a Volta a França em bicicleta com Tadej Pogacar, embora, a título pessoal, tenha alcançado o melhor resultado de sempre numa grande Volta.

"Para mim, pessoalmente, é o melhor resultado que tive numa grande Volta, por isso estou muito feliz com isso. Há um pouco de deceção, porque viemos para aqui com um objetivo, que era a amarela, mas houve um corredor melhor", disse o terceiro classificado da geral.

"Não tive nenhum azar, nenhuma doença, o que acontece pela primeira vez em muito tempo, por isso estou feliz", reforçou.

Primeiro camisola amarela desta edição, por ter vencido a etapa inaugural, o corredor da UAE Emirates manteve-se sempre num discreto segundo plano, mesmo nas declarações à imprensa, ciente de que o líder da equipa era só um: Tadej Pogacar.

Ainda assim, e após uma prestação consistente, acabou na terceira posição, a 10.56 minutos do dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), que no domingo vai sagrar-se bicampeão da Volta a França, à frente de Pogacar, que está a 07.29.

"Não é fácil estar no teu melhor durante três semanas. Para ele nem são três, esta sob grande pressão durante todo o ano", elogiou Yates, referindo-se ao seu líder.

Com dois homens da UAE Emirates no pódio, o britânico considera que ele e os seus colegas podem sair do Tour satisfeitos.

Na luta pelo pódio, Adam derrotou, tal como na primeira etapa, o seu gémeo Simon (Jayco AlUla), que hoje subiu à quarta posição e ficou a 12.23 minutos de Vingegaard.

"Queria tentar ganhar a etapa, mas os outros foram mais rápidos [na subida]. No final, consegui chegar a eles e tentei o meu melhor para a geral", recordou.

Os dois gémeos saltaram do grupo perseguidor e fizeram a "ponte" para Pogacar, Felix Gall (AG2R Citroën) e Vingegaard, mas acabariam atrás dos três na discussão da etapa.

"Tive sorte que ele estivesse comigo para anular a diferença para o Jonas, o Tadej e o Felix e podermos tentar lutar pela vitória e ganhar algum tempo ao Carlos [Rodríguez]. Foi muito importante que ele estivesse lá", salientou o vencedor da Vuelta'2018 e terceiro do Giro'2021.