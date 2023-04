Adam Yates impõe-se na penúltima etapa da Volta à Romandia

Em sentido contrário esteve Nélson Oliveira (Movistar), que era quarto após o contrarrelógio da terceira etapa e este sábado cedeu, para o 27.º posto da geral, a 5.07 minutos do líder. Ivo Oliveira (UAE Emirates) segue em 111.º.

Adam Yates (UAE Emirates) impôs-se hoje no alto de Thyon 2000, no final da quarta e penúltima etapa da Volta à Romandia, arrebatando a liderança da geral.

O ciclista britânico, de 30 anos, somou a segunda vitória da temporada ao cumprir os 161,6 quilómetros entre Sion e Thyon 2000 em 4:40.41 horas, batendo o francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), segundo, por sete segundos, com o italiano Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) em terceiro, a 19.

O britânico isolou-se já dentro dos últimos cinco quilómetros e fez a subida até à meta, de categoria especial, contar a seu favor, conseguindo subir quatro postos para o primeiro da geral.

Nessa tabela, a um dia do fim, tem 19 segundos de vantagem para o norte-americano Matteo Jorgenson (Movistar), segundo, e 27 para Caruso, outro dos beneficiados do dia.

Em sentido contrário esteve Nélson Oliveira (Movistar), que era quarto após o contrarrelógio da terceira etapa e este sábado cedeu, para o 27.º posto da geral, a 5.07 minutos do líder. Ivo Oliveira (UAE Emirates) segue em 111.º.

No domingo, 170,8 quilómetros ligam Vufflens-la-Ville a Genebra, na quinta e última etapa, pouco acidentada e com reduzidas probabilidades de alterar os lugares finais no top 10 da geral.