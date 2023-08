ABTF Betão-Feirense: "Desejávamos estar de amarelo, mas estamos em posição de sonhar"

Joaquim Andrade, diretor-desportivo da ABTF Betão-Feirense, satisfeito antes das decisões.

O temido azar dos furos no "sterrato" de Fafe bateu à porta de Afonso Eulálio, que não pôde acompanhar António Carvalho, mas a ABTF Betão-Feirense continua na luta pela discussão da geral. "Desejávamos estar de amarelo, mas estamos em posição de sonhar", constata a O JOGO Joaquim Andrade, diretor-desportivo desde o regresso da equipa (2018), desejando que a dupla se junte hoje na subida à Senhora da Graça, como fez entre Moncorvo e a Serra do Larouco. "Os dois estão bastante bem. Se tudo correr bem, eles estarão lá. O terreno montanhoso favorece-nos um pouco", perspetiva. O técnico já contava que as equipas estrangeiras tivessem este ano a Volta a Portugal como um objetivo e "no início da época pensava que a Glassdrive-Q8 fosse estar um pouco mais superior".

A temporada da formação de Santa Maria da Feira tem sido de altos e baixos, pois, ainda antes de Carvalho se acidentar a um mês da Volta, a contratação de Amaro Antunes não se concretizou, mudando as aspirações da equipa. Mas Andrade diz que tem tido "sempre a compreensão do presidente do clube e do principal patrocinador", mostrando-se otimista para o futuro. "A equipa tem muita qualidade, mas é jovem. Valem mais do que aquilo que demonstram. Tenho a certeza que na próxima época, se conseguirmos manter alguns destes elementos, iremos fazer uma época muito melhor", antecipa, apontando a uma mudança de filosofia.

"Até aqui temos vindo a lançar bons valores para as outras equipas portuguesas, mas agora queremos manter os nossos bons corredores, para quando deram o salto o fazerem para equipas de outro patamar e já com créditos firmados", explica o responsável, que tem planos de "alargar o calendário internacional em 2024". Este ano, a ABTF-Feirense ainda vai estar em duas competições em França.