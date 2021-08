A reação de João Almeida após mais uma vitória na Volta a Polónia: "Sensação incrível"

O ciclista da Deceuninck-Quick Step somou a segunda vitória na prova e no World Tour e recorreu às redes sociais para assinalar o feito.

João Almeida venceu esta quinta-feira mais uma etapa na Volta à Polónia, mantendo assim a camisola amarela.

"Sensação incrível de vencer outra vez, especialmente com a camisola amarela. Obrigado rapazes por me manterem seguro durante todo o dia e acreditarem em mim", começou por escrever, antes de concluir, agradecendo aos que estão do sei lado.

"Uma vez mais, muito obrigado aos que estão ao meu lado e me apoiam aconteça o que acontecer."