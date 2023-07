A Quick-Step respirou fundo: 11 anos seguidos a ganhar no Tour

Kasper Asgreen deu uma vitória através da fuga e manteve a tradição recente dos belgas nos últimos anos

A Soudal-Quick Step tem vivido uma das piores Voltas a França dos últimos anos, mas hoje pode dizer-se que Kasper Asgreen salvou a honra da formação belga e garantiu uma sequência incomum no ciclismo. São 11 anos seguidos a ganhar na Volta a França.

Desde 2013 que a equipa que luta sempre pelo título de mais vitoriosa do ano acumula triunfos no Tour. Desde 2003, quando se deu a criação do projeto com esta denominação, só em três ocasiões é que a Quick Step ficou em branco.

Longe das cinco vitórias de 2017 e 2021 ou das quatro de 2018, poderá bem ser o pior ano da turma belga desde 2016, quando, por Kittel, venceu uma etapa. Foi preciso chegar à tirada 18 para fazer a festa e na meta Yves Lampaert até encarou as câmaras de dedo em punho, como que dizendo que a equipa calava as críticas.

Jakobsen foi o sprinter escolhido para dar vitórias, mas andou sempre longe do objetivo e saiu de prova. Alaphilippe nunca conseguiu ter o nível desejável, sobrando para Asgreen o papel de salvador. Remco Evenepoel é o líder da equipa para a Vuelta, mas fará a estreia no Tour em 2024, justamente para a equipa ter uma palavra a dizer na luta pela camisola amarela.

Número de vitórias do projeto Quick Step por Volta a França

5 - 2017, 2021

4 - 2004, 2007, 2013, 2018

3 - 2014, 2015, 2019, 2020

2- 2003, 2005, 2010, 2022

1 - 2006, 2008, 2016, 2023 (?)

0 - 2009, 2011, 2012