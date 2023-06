A perícia numa caravana do Douro: "Não tem medo? Não enjoa?"

Fernando Pinto e Joaquim Carvalho formam uma dupla experiente no carro de apoio neutro.

"Não tem medo? Não enjoa? Então vamos lá". Foi assim que a reportagem de O JOGO foi recebida por Fernando Pinto, que conduz o segundo carro de apoio neutro - socorre ciclistas vítimas de avarias e quedas, que precisem de abastecimento e não tenham os veículos das respetivas equipas por perto - da caravana do Grande Prémio Douro Internacional.

Com o pai de Edgar Pinto - terminou a carreira de ciclista profissional há dois anos e agora trabalha nos Camarões - segue Joaquim Carvalho, mecânico e ajudante, e tio de António Carvalho, corredor que, curiosamente, ontem se socorreu deste veículo. "No ano passado estava bem melhor, mas hoje também já acordei melhor do que no dia anterior", disse-nos, enquanto era assistido.

Pinto não foi ciclista, como o filho - "ele tem muitas saudades da família, somos bastante unidos, mas a cada três meses vem cá", conta -, nem consta que tenha sido piloto de automóveis, mas é senhor de uma perícia notável. Sempre que é chamado, é ver o carro azul a furar, caravana fora, de forma rápida. Mas, apesar das rasantes, sempre prudente. Para alguns ciclistas ele é o Pinto, para outros o "senhor Pinto" e, para os restantes, apenas "água, por favor!". Sempre solícito, vê-se que é experimentado no ofício, do qual não faz profissão. Fernando Pinto é um dos quadros da empresa patrocinadora deste veículo.