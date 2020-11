"À partida fico na W52-FC Porto, mas ninguém quer prender-me as pernas"

João Rodrigues diz ter apalavrado com a W52-FC Porto a continuidade para 2021, mas ainda sonha com o estrangeiro.

É o ciclista em território português que mais tem gerado interesse do estrangeiro e, por isso mesmo, João Rodrigues mantém o jogo em aberto até meio do mês de novembro, agradecendo à W52-FC Porto a compreensão.

"Posso dizer, neste momento, que em Portugal tive propostas de outras equipas, mas comprometi-me a ficar na W52-FC Porto. À partida, está tudo certo que fico na equipa mais um ano, mas está falado e assumido que posso sair se existir uma proposta do meu agrado de uma equipa World Tour ou Pro Continental. Não tenho ninguém a querer prender-me as pernas", diz a O JOGO o vencedor da Volta a Portugal de 2019, um ciclista completo que tem, como muitos, o sonho de passar do terceiro escalão para o primeiro:

"Antes da Volta a Portugal houve o interesse de uma equipa World Tour e de outra Pro Continetal, mas entretanto o pelotão internacional correu o Giro e a Vuelta, muitos estão a mostrar-se e há vários ciclistas no mercado, porque muitas equipas vão acabar."

Vencedor da Volta a Portugal de 2019 garante a O JOGO que não troca os dragões por outra formação lusa, assinalando, porém, que teve abordagens de equipas World Tour e Pro Continentais

Com o fim da NTT e a mudança de mãos da CCC, a concorrência é feroz no World Tour. "Em muitos casos só há propostas de um ano de contrato, o que torna difícil mostrarmo-nos. Quero uma equipa que me dê oportunidades", salienta o algarvio que chegou a ser colocado na órbita de Movistar e Education First, equipas de Nélson Oliveira e Rúben Guerreiro, respetivamente.