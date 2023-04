A maior promessa espanhola até ganha contrarrelógios

Juan Ayuso, da UAE, ganhou o crono da Volta à Romandia. Nem parecia que vinha de uma tendinite que o travou quatro meses

Juan Ayuso mostrou esta sexta-feira que a UAE pode contar com ele para todos os terrenos. Depois de ser segundo na segunda etapa em linha da prova, o catalão foi o mais forte no contrarrelógio da Volta à Romandia e somou a sua primeira vitória no World Tour. Ayuso padeceu de uma tendinite no tendão de Aquiles da perna direita, que o impediu de competir durante cerca de quatro meses.

Nada que o travasse num crono de 18,7 km e com 4,5 km de subida. Saiu beneficiado, claro, pelo percurso ser acidentado, porém não foi aí que fez apenas as diferenças. Foi o mais regular, arriscou nas descidas e celebrou a camisola de líder com a vitória de etapa. É mais uma confirmação de que aos 20 anos Ayuso é um dos grandes projetos da UAE Emirates e que justifica ter o contrato mais longo do pelotão mundial, até 2028.

O desenvolvimento do catalão está ao nível do de Tadej Pogacar e é evidente que o trabalho no crono tem já efeitos práticos. Sem ter provas marcadas depois da Romandia, Ayuso está a comprovar que a lesão está atrás das costas e que a equipa pode confiar na sua capacidade para ter resultados a breve prazo. É a maior promessa do ciclismo espanhol, foi terceiro na Vuelta do ano passado, a sua estreia em Grandes Voltas. O mesmo lugar que Pogacar fez na Volta a Espanha de 2019 e que lhe daria a liderança na UAE para 2020 no Tour, que viria a ganhar.