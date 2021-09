"A luta entre a Efapel e a W52-FC Porto é uma coisa impressionante"

Joaquim Silva, vencedor do Grande Prémio JN, revela que aproveitou esse duelo para "fugir". E explica os reflexos da batalha entre as duas equipas.

"A última foi a Volta em que se andou mais; e já fiz sete. O "JN" andou ao nível da Volta, uma coisa absolutamente louca, chegávamos ao final do dia como se fosse uma clássica. Lembro-me de uma etapa na Volta à Catalunha, com a Movistar a atacar a liderança e fugas de 20 que todos perseguiam; foram 100 km assim. No "JN" foram seis dias com algo do género, médias altíssimas nas primeiras duas horas".

Achando estar "encostado aos que mais andam", destaca alguns rivais: "Os três melhores são Mauricio Moreira, José Neves e Frederico Figueiredo. O João Rodrigues e o Amaro Antunes são bons, mas mais nas corridas a que apontam".