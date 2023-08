A época extraordinária de Mads Pedersen

Corredor da Lidl-Trek foi vencedor da Clássica de Hamburgo com uma recuperação fantástica e está no top-5 do ranking mundial

A Clássica de Hamburgo, prova de World Tour, foi conquistada por Mads Pedersen. O homem da Lidl-Trek é o primeiro dinamarquês a ganhar a prova de um dia que costuma ser favorável aos maiores sprinters do pelotão.

Apesar da dificuldade no final, muitos velocistas chegaram para discutir a vitória e apanharam o trio que rolava na frente (McNulty, Lampaert e Politt). Mads Pedersen fez a ponte para a frente, quase a solo, nos últimos 500 metros e sprintou para a sétima vitória do ano, batendo Van Poppel, da Bora, e Viviani, da Ineos.

Pedersen somou pontos importantes no ranking mundial, mostrando-se a principal carta da Lidl-Trek e em claro momento de afirmação. Está no top-5 mundial, tendo a perspetiva de poder finalizar no top-10 do ano, apesar de ainda estar a Vuelta para disputar.

O ex-campeão do mundo foi dos mais regulares do ano e depois de ganhar a Volta a Dinamarca foi feliz em Hamburgo, já depois de ter levado uma etapa no Giro e no Tour, vencido dois contrarrelógios durante o ano e ter sido protagonista em monumentos: terceiro na Volta a Flandres, quarto em Roubaix, sexto na Milão San-Remo, acrescentando ainda o top-5 nos últimos Mundiais, em Glasgow.