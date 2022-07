"A amarela significa muito, é a minha vitória mais importante em etapas"

Declarações de Bruno Silva, ciclista da Tavfer-Mortágua que venceu a primeira etapa do Grande Prémio Douro Internacional.

Vitória: "O objetivo era estar na disputa do prémio. Agarrei da melhor maneira a oportunidade. Saiu tudo bem. Na última subida, houve dois adversários que atacaram, vim com eles. Na primeira fase fui com eles, depois perdi uns metros, mas fui no meu passo. Consegui recuperar e a 500 metros da meta tentei a sorte e correu bem."

Segurar a amarela: "O objetivo é conservar a liderança na prova. Difícil é ganhar a primeira. Agora toda a equipa vai fazer com que fiquemos com a amarela. Se não chegar, já está bom."

Calor: "É difícil. Nos últimos tempos tenho feito estágios na Serra da Estrela e apanhado com calor, já nos habituou um pouco, mas hoje estava super quente. É complicado. Temos de nos hidratar bem e, mesmo assim, não é fácil."

Conquistas: "Já ganhei duas vezes a camisola da montanha na Volta a Portugal, em 2015 e no ano passado. Esta amarela significa muito, é a minha vitória mais importante em etapas"