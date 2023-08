"A ABTF-Feirense percebeu que pode lutar para ganhar a Volta a Portugal"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Joaquim Andrade faz a O JOGO uma análise muito positiva da corrida, atendendo a que António Carvalho recuperou de lesão para ser terceiro

A ABTF Betão-Feirense colocou António Carvalho no terceiro lugar da Volta a Portugal, depois de ter recuperado de uma fratura de clavícula, teve Afonso Eulálio em 19.º e Ivo Pinheiro em 20.º, com o mais novo a perder a liderança da juventude no último dia, e ainda obteve o terceiro lugar por equipas. Para o diretor-desportivo, Joaquim Andrade, o balanço foi animador.

Balanço da Volta a Portugal para a ABTF Betão-Feirense

"Fazer melhor era possível, mas no contexto em que alinhamos foi muito positivo. Não fosse a lesão do António Carvalho e ele estaria na discussão e podia ter ganho a Volta. Ainda tivemos um problema na Senhora da Graça, ao ficar sem comunicações, o que impediu de avisar o Ivo Pinheiro para esperar por ele. Poderíamos ter ganho alguns segundos, que valeriam o segundo lugar final."

O triunfo de Colin Stussi

"O suíço foi uma surpresa. Sabíamos que era bom corredor, mas nunca a este nível. Foi inteligente, resguardou-se sempre e logo na etapa da Torre lucrou com isso. Depois, nunca teve quebras. Não era impossível batê-lo, mas tornou-se muito difícil."

A corrida das equipas portuguesas

"Terem perdido não foi mau para as equipas portuguesas. Faz parte das corridas, tem de ser considerado normal. Até pode ser bom, por revelar às equipas estrangeiras que, vindo bem preparadas, é possível vencerem a Volta. Acho que as equipas portuguesas estiveram bem, foi uma boa Volta e com muitos ataques."

A ABTF Betão-Feirense e o futuro

"Os nossos patrocinadores estão muito satisfeitos, tanto pela parte desportiva como por toda a envolvente e entusiasmo em torno da equipa. Não posso dizer que agora vamos ser melhores, pois encaramos sempre a Volta com muita responsabilidade. Mas percebemos ser possível lutar pela vitória e poderemos encarar a próxima de forma diferente, preparados e reforçados de forma a evitar algumas falhas. O Afonso Eulálio tem contrato para o próximo ano, com o António Carvalho acredito que será fácil chegar a um entendimento."