Zana atravessou a fronteira para dar à Jayco uma prova por etapas

Corredor italiano ganhou a Volta à Eslovénia e entregou a primeira geral ao projeto australiano em 2023, que nos últimos anos tem vivido dependente de Simon Yates

Filippo Zana conquistou a Volta a Eslóvenia. O campeão nacional de estrada transalpino chegou intacto a Novo Mesto, sendo segundo na etapa final, perdendo para o homem da casa que era favorito, Matej Mohoric (Bahrain-Victorious). Ainda assim, o italiano que era da Bardiani dá um passo importante na sua afirmação, sendo feliz ao atravessar a fronteira. Natural de Thiene, no nordeste italiano, foi no país vizinho que somou a maior vitória em provas por etapas, tendo já celebrado, este ano, um triunfo de etapa na Volta a Itália.



Este é um resultado importante na Eslovénia e entrega a primeira prova por etapas do ano à Jayco-AlUla, que tinha somado 11 triunfos mas em etapas ou competições de um dia. O resultado em Pro Series, segundo escalão mundial, já supera o triunfo de Simon Yates, em 2022, em Castela e Leão, prova 2.1. Em 2021, por exemplo, Yates tinha vencido a Volta aos Alpes, também de Pro Series, e Damien Howson a Hungria, de 2.1. Zana tem por isso crédito claro, pois a formação australiana tem perdido preponderância nas clássicas e é preciso recuar a 2020 para encontrar triunfos em provas por etapas de World Tour, quando ganhou a UAE Tour e o Tirreno-Adriático, sempre pelo incontornável Simon Yates.

Os números são de tal forma escassos que a equipa que advém da Orica-GreenEDGE, desde a sua criação, em 2012, só vencera dez provas por etapas de WT: as duas já referidas, a Volta a Catalunha de 2012, a Polónia de 2013 e cinco Tours Down Under, na Austrália, onde jogam as fichas todas por ser de lá o patrocinador principal. Em 2018, o projeto conheceu a vitória de uma Grande Volta, a Vuelta, através de Simon Yates.



Por isso, hoje na meta em Novo Mesto, Zana comemorou com pompa e circunstância, ciente de como os pontos UCI que conquistou serão importantes para o projeto. O corredor, que tem contrato até 2025, resistiu até a uma queda assustadora nos dias anteriores para levar a Volta a Eslovénia, prova que tinha tido a UAE Emirates a vencer a camisola verde nos últimos três anos.