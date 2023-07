Tour: Wout Poels vence em dia de "novo empate" entre Vingegaard e Pogacar

Wout Poels estreia-se com vitória na 15ª etapa do Tour

Wout Poels, de 35 anos, nunca vencera uma etapa numa grande volta

O ciclista neerlandês Wout Poels (Bahrain Victorious) conquistou, no alto de Saint-Gervais Mont-Blanc, a sua primeira vitória na Volta a França, numa 15.ª etapa em que Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) manteve as diferenças para Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Poels, de 35 anos, integrou a numerosa fuga do dia e isolou-se dos seus companheiros de jornada para coroar em solitário o alto de Saint-Gervais Mont-Blanc, no final dos 179 quilómetros desde Les Gets, em 04:40.45 horas. O belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) foi segundo, a 02.08 minutos e o francês Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) terceiro, a três minutos do vencedor.

Vingegaard e Pogacar chegaram à meta lado a lado e o camisola amarela continua a ter 10 segundos de vantagem sobre o esloveno, com o espanhol Carlos Rodríguez (INEOS) ainda em terceiro, a 05.21 minutos do dinamarquês da Jumbo-Visma.

Na segunda-feira, o pelotão cumpre o segundo dia de descanso da 110.ª Volta a França, regressando à estrada na terça-feira, para enfrentar o único contrarrelógio desta edição, de apenas 22,4 quilómetros entre Passy e Combloux.