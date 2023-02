Thomas Pidcock lembra "asneira" antes da vitória na Volta ao Algarve

Pidcock defende a amarela no último dia da Volta ao Algarve

Redação com Lusa

Declarações após a quarta etapa da 49.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta, ganha pelo britânico Thomas Pidcock (INEOS), no final de uma ligação de 177,9 quilómetros, entre Albufeira e o alto do Malhão (Loulé).

A vitória: "É muito bom [ganhar]. Enquanto equipa, fizemos asneira. Ontem [sexta-feira], com o Filippo [Ganna] também podíamos ter vencido a etapa. Na segunda etapa, fizemos um trabalho brilhante e no último quilómetro fizemos asneira. Hoje, tratámos de garantir que acertávamos."

O plano: "Ataquei, pensando que a meta era no topo como aquando da primeira passagem, mas depois havia uma viragem à esquerda e mais 70 metros [para percorrer]... pensei que alguém me iria apanhar, mas não aconteceu. Nesse tipo de situação, só temos de dar o máximo, independentemente do que esteja a acontecer."

Contrarrelógio: "Amanhã [domingo], é um contrarrelógio, não há muito planeamento, apenas temos de ir no limite".